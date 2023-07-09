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        Kocaeli'de yaşanan sağanakta 31 vakaya müdahale edildi

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:51
        Kocaeli'de yaşanan sağanakta 31 vakaya müdahale edildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte dün sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarında 31 olaya müdahale etti, Kandıra ilçesindeki 5 mahallede bazı tarım alanları zarar gördü.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kandıra ilçesindeki 5 mahallede bazı tarım alanlarının kuvvetli yağıştan etkilendiğini bildirdi.

        Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yavuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre de ekipler, sel ve su baskınlarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.

        Dün yaşanan aşırı yağışlardan dolayı Kocaeli'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşen birçok su baskınına Kocaeli itfaiyesi ve A takımı olarak müdahale edildi.

        Yaşanan 31 vakaya hızla müdahale edildi. 156 itfaiye personeli, 11 A takımı personeli, 23 hizmet aracı, 60 müdahale aracı, 64 motopomp, 54 dalgıç pompa ve 2 adet A takımı müdahale aracı, kentte hazır halde bekliyor.

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