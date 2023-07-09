Kocaeli'de otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden A.A. (21) idaresindeki 41 AOR 389 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen M.K. yönetimindeki 41 AIG 614 plakalı belediye otobüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kontrollü olarak sağlanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.