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        Kocaeli'de ayağı mazgala sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:51
        Kocaeli'de ayağı mazgala sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser alanına yürürken ayağı mazgal ızgarasının aralığına sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Alaettin Kurt Stadyumu'ndaki şarkıcı Demet Akalın'ın konserine giden Köksal Yazgan'ın (32) ayağı mazgal ızgarasının aralığına sıkıştı.

        Yazgan, kendi çabasıyla mazgaldan çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, demiri genişleterek Yazgan'ın ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Yazgan, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, konser alanına gitti.

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