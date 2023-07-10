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        Darıca'dan kısa kısa

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:56
        Darıca'dan kısa kısa

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen sünnet şöleninde 850 çocuk sünnet oldu.

        Darıca Belediyesince Nenehatun Stadyumu’nda gerçekleştirilen şölene aileler ilgi gösterdi. 850 çocuğun sünnet edildiği şölende çocuklara skuter hediye edildi.

        Darıca Belediyesi Şehit Cevher Dudayev Parkı’nda da Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi.

        15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen yarışmaya 15 yarışmacı kıyasıya mücadele etti.

        Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

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