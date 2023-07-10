Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da zihinsel engelli E.Z.İ'nin (18) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde E.Z.İ'nin telefon sinyalinin tespit edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, genç kızı evde buldu. Operasyonda ikametteki 3 zanlı da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.