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        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:51
        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi'nde ilerleyen Ahmet S. idaresindeki 41 J 4182 plakalı halk otobüsü 7. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu V.K'ya (6) çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa sokağa dönüş yapan otobüsün çarpması yer alıyor.

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