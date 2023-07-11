"Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri"nde 500 pehlivan er meydanına çıkacak
KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenecek "Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri"nde 500 pehlivan kol bağlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle 15 Temmuz Cumartesi düzenlenecek yağlı güreşler, saat 11.00'de başlayacak.
Güreşlerde 34'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan 13 kategoride mücadele edecek. Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek de Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda ter dökecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, güreşseverleri, müsabakaları izlemek için er meydanına davet etti.