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        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:09
        Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla cezaevinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık M.B, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 26 yıl 3 ay hapsine hükmetti.

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