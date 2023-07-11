Kocaeli'de kadına yumruk attığı iddiasıyla yargılanan sanığa 3 ay hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadına yumruk attığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında hazır bulunan tutuksuz sanık R.B, savunmasında, kimseyle arasında buna benzer bir olay yaşanmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Söz verilen müşteki B.Ö. ise çay bahçesinde otururken sanığın bağırarak seslendiğini ancak üzerine alınmadığı için cevap vermediğini, daha sonra da yanına gelen kuzeniyle mekandan ayrıldıklarını anlattı.

Birkaç saat sonra bir pastanenin önünden geçerken aynı kişinin kendisine küfrettiğini öne süren B.Ö, "Bu sefer tepki vererek, 'Ne diyorsun sen.' dedim. O da yüzüme yumruk attı. Küfürler etmeye devam etti. Ben bağırarak yardım istedim." ifadesini kullandı.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten B.Ö, olaydan sonra psikolojik destek almak zorunda kaldığını aktardı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediğine dair somut delil bulunmadığı için beraatini, "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

R.B'nin "hakaret" ve "tehdit" suçlarından beraatini, "kasten yaralama" suçundan 3 ay 10 gün hapsini kararlaştıran mahkeme, sanığın ertelenen cezası bulunması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.