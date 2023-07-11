Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 19:37
        Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ile "tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 28 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kendini polis olarak tanıtıp kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 26 yıl hapis
        Kendini polis olarak tanıtıp kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 26 yıl hapis
        Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis cezası
        Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis cezası
        3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
        3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi
        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi
        TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü
        Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü