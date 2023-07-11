Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de farklı suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ile "tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 28 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.