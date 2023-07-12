Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kişinin evini kurşunladı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin evini kurşunladı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 03:55
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kişinin evini kurşunladı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişinin evini kurşunladı.

        Fatih Mahallesi Dilmen Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki M.A'ya ait daire, aralarında husumet bulunan, dün akşam saatlerinde tartıştığı O.A. tarafından kurşunlandı.

        Evin ikinci katına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Mahallede ve evde yapılan incelemede, tabancaya ait çok sayıda boş kovan bulundu.

        Ayrıca apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna da mermi isabet ettiği tespit edildi.

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Doğum sırasında anne yaşamını yitirdi, bebek yoğun bakımda
        Doğum sırasında anne yaşamını yitirdi, bebek yoğun bakımda
        Kendini polis olarak tanıtıp kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 26 yıl hapis
        Kendini polis olarak tanıtıp kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 26 yıl hapis
        Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis cezası
        Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis cezası
        3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
        3 gündür kayıptı, ormanda bulundu
        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi
        Lenfoma tedavisi gören Zeynep, yaşamını yitirdi
        TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı