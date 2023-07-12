Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 34 DB 623 plakalı kamyonet, Gültepe rampası mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VY 787 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü M.D. ile yolcu F.R.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çabasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan F.R.Y. ise ekiplere, annesinin kendisine yeni aldığı telefonun kazada kaybolduğunu ve bulunmadan hastaneye gitmek istemediğini söyledi.
F.R.Y. polislerin araç içerisinde el feneri yardımıyla bulduğu telefonu teslim aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.