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        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:25
        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf Can Ç. idaresindeki 34 SG 1993 plakalı otomobil, Alemdar köprüsü mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına park etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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