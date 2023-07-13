Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de limandaki iş kazasında 1 kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 23:19
        Kocaeli'de limandaki iş kazasında 1 kişi öldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda konteynerler arasında sıkışan 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, limanda saha sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki Yakup Aygün, yük indirme sırasında 2 konteyner arasında kaldı.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Aygün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili 2 tır şoförü gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı
        Tartıştığı husumetlisini atölyesinde öldüren sanık: Amacım konuşmaktı
        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
        Husumetlisinin evini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  
        D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE KALDIRIMA BIRAKILAN CİSİM POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ  
        D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi
        D-100 Karayolu üzerinde kaldırıma bırakılan cisim polisi alarma geçirdi
        Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eserler ele geçirildi
        Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eserler ele geçirildi
        Seyyar satıcının telefonunu çaldı o anlar kameralara yansıdı
        Seyyar satıcının telefonunu çaldı o anlar kameralara yansıdı