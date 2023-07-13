Kocaeli'de limandaki iş kazasında 1 kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda konteynerler arasında sıkışan 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, limanda saha sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki Yakup Aygün, yük indirme sırasında 2 konteyner arasında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aygün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 tır şoförü gözaltına alındı.