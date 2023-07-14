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        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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        Giriş: 14.07.2023 - 00:03
        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

        Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

        İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu yangın mahallinde itfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.

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