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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

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        Giriş: 14.07.2023 - 01:28
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

        Doğan Mahallesi Eskideğirmen Sokağı'nda A.D. ile O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ç. ile kavgayı görerek gelen babası M.Ç. silahla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan baba ve oğlu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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