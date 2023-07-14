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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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        Giriş: 14.07.2023 - 00:03
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

        İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde itfaiye erlerinin yoğun çabasının ardından yangın 2 saat sonra söndürüldü.

        İtfaiyecilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangın, fabrikada hasara yol açtı.

        Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.

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