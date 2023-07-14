Kocaeli Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, ülkeyi, milleti, demokrasiyi, cumhuriyeti ve aydınlık geleceklerini yok etmek isteyen vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi, milletin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.

Darbe yapmaya çalışan zalimlerin, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için korkusuzca meydanlara çıkan vatandaşlara silah doğrultarak acımasızca saldırdığını anlatan Yavuz, kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçilerinin, karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplayamadığına dikkati çekti.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, tanklara karşı vücudunu siper eden, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkıp, ülke üzerine tasavvur edilen tüm kirli hesap ve planları bozarak şanlı tarihlerine altın harflerle yerini alacak destan yazdığını vurgulayarak, "Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ile asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500’e yakın vatandaşın da gazi olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak adına devletin bugünü "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler bugünün yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz’un yıl dönümünde; bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum."