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        Kocaeli'de serinlemek için denize giren çocuk boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 22:24
        Kocaeli'de serinlemek için denize giren çocuk boğuldu

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

        Millet Bahçesi plajından 2 arkadaşıyla denize giren 13 yaşındaki Ö.M.D, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ailelerine haber vermesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Sağlık ekipleri, bir süre sonra deniz polisince hareketsiz bulunarak sudan çıkarılan çocuğun öldüğünü belirledi.

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