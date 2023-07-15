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        Yerel gazetelerin 15 Temmuz darbe girişimini anlatan birinci sayfaları sergilendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan, ülke genelindeki 40 yerel gazetenin birinci sayfalarından oluşan sergi açtı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:57
        Yerel gazetelerin 15 Temmuz darbe girişimini anlatan birinci sayfaları sergilendi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan, ülke genelindeki 40 yerel gazetenin birinci sayfalarından oluşan sergi açtı.

        Darbe girişimi sırasında, belgesel çekimi için Bayburt'ta bulunan Kahraman, 15 Temmuz gecesi kent merkezine giderek vatandaşlarla nöbet tuttu.

        Yaşananları unutturmamak adına Anadolu'daki 40 yerel gazetenin darbe girişimini anlatan birinci sayfalarını toplayan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin katkılarıyla İlim Kültür ve Tarih Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde sergi açtı.

        Kahraman, AA muhabirine, gazetelerin "tarihe not düşüp zamana noterlik yapan" önemli belgeler olduğunu söyledi.

        Darbelerle büyüdüğünü dile getiren Kahraman, "1960 darbesiyle dünya geldim. 12 Mart muhtırasını, 1980 darbesini yaşadık. 28 Şubat postmodern darbeyi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini gazeteci olarak yaşamış birisiyim." dedi.

        Kahraman, darbe girişiminin ardından 40 Anadolu gazetesinin o geceyi anlatan ilk sayfalarını arşivine aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bir gazeteci olarak, sorumluluğum olduğu inancıyla darbenin ertesi günü gazeteleri temin etmeye başladım. 40'a yakın ilin ve ilçenin 18-19 Temmuz tarihli gazetelerini toparladık. Unutmamak için özellikle Anadolu gazetelerinden arşiv yaptık. Sinop'tan Mersine, Edirne'den Kars'a birçok ilin gazetesini toplayıp sergi haline getirdik. Burada 40 ilin gazetesi bulunmakta, darbeden hemen sonra yayımlanan gazetelerden birer nüsha var."

        Kahraman, sergiye gelen her yaştan ziyaretçinin o gün yaşananları görünce etkilendiğini sözlerine ekledi.

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