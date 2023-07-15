Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 4 hizmet yılını değerlendirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve gelmesinden bu yana kentte hayata geçirilen yatırımlar, devam eden proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

"Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl" sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Büyükakın, 14 konu başlığı altında toplanan proje ve hizmetleri sunum halinde anlattı.

Tahir Büyükakın, bu süreçte 18 milyar 760 milyon 548 bin lira tutarında 1297 eser ve hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyelerin görevinin hizmet ettiği vatandaşları mutlu etmek olduğunu belirten Büyükakın, 4 yıl boyunca bunu unutmadan hareket ettiklerini ve milletin bir kuruşunu zayi etmediklerini vurguladı.

Büyükakın, hiçbir polemiğin içinde olunmadığını, sadece icraata odaklandıklarına dikkati çekerek, "Polemik çıkartıldığında duymazdan geldik. Eleştirileri dinledik. Sağlıklı olanları dikkate alıp hatamızı düzelttik. Sadece eleştirmek için söylenenlere ise kulağımızı kapatıp sadece işimize baktık." dedi.

Göreve gelmelerinin ardından önce pandemi, peşinden ekonomik dalgalanma ve son olarak da asrın felaketinin yaşandığına anımsatan Büyükakın, "Bütün bunlara rağmen taahhüt ettiklerimizi yüzde 92 oranında tamamladık. Dönemin sonunda yüzde 100'e ulaşacağız." diye konuştu.

- "Kentteki 250 bin binayı hızlı bir şekilde inceleyeceğiz"

Altyapı çalışmalarına değinen Büyükakın, bir damla suyun arıtma tesisinden geçmeden İzmit Körfezi'ne ulaşmadığına değinerek, "Kocaeli'den Diyarbakır'a kadar içme suyu hattı döşedik. Eskişehir'e kadar yağmur suyu hattı döşedik. Buradan Antalya'ya uzanacak atık su yatırımları yapıldı." şeklinde konuştu.

Gebze-Darıca Metro Hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrettiklerini anlatan Büyükakın, bu sayede belediyenin üzerinden büyük yük kalktığını dile getirdi.

Büyükakın, depreme hazırlık noktasında yapılan çalışmalara ilişkin, "Yapılması gerekenleri biz şu anda titizlikle ve hızla yapıyoruz. Bütün altlıkları çalıştık ama hala eksik olan bilgiler var. Bu kentte 250 bin bina var, bu binaların taranması lazım. Biz bu binaların hızlı şekilde incelemesini yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Borçlu değil, güçlü belediyeyiz"

İlk günden beri bütçeyi özenli şekilde kullandıklarının altını çizen Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borçla ilgili endişesi kalmadı. Borçlu değil, güçlü belediyeyiz. Bugüne kadar 18,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 1297 eser ve hizmet hayata geçti. Yerli yerinde 4 yıldır hizmet yapmaya devam ediyoruz. Hizmet ve proje üretme kapasitesi en güçlü belediyeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, çevreye duyarlı projelerle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarına değinerek, İzmit Körfezi'ndeki 8,5 milyon ton dip çamurunun bertaraf edileceğini, bunun Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu söyledi.

Programa, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.