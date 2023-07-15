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        Kocaeli'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:27
        Kocaeli'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde seyreden Furkan K. idaresindeki 34 SM 1794 plakalı otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park edilen Metin G'nin kullandığı 41 ANN 008 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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