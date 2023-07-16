Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karamürsel ilçesinde belediye önünde düzenlenen programa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Canbaba ile Başkan Yıldırım konuşma yaptı.

Türk Kızılayı Karamürsel Şubesince helva dağıtılan programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Gölcük

Gölcük ilçesindeki etkinlikler Kavaklı Mahallesi Kongre Sarayı önünden Anıtpark'a yürüyüşle başladı.

Anıtpark'taki etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuşma yaptı.

Törene, Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.