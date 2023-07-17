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        Kocaeli'de parkta bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 01:55
        Kocaeli'de parkta bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, parkta silahla başından vurulmuş halde bulundu.

        Osman Yılmaz Mahallesi, İstanbul Caddesi, Yunus Emre Parkı içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede silahla başından vurulan C.B'nin (25), hayatını kaybettiği belirlendi.

        C.B'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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