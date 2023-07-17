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        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:06
        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, ruhsatsız tabancayla İ.E, Ö.T, Y.E, A.E, C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İ.E. ve Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.E, A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

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