Kocaeli'de kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 15 yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelenin sürdüğü, kent merkezinde olduğu gibi kırsal alanda da taviz vermeden yıkımların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kentsel dönüşüm ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirme çalışmaları sürdürülürken, kaçak yapılaşmayla da kararlı mücadele edildiği kaydedildi.

Hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Ekipler tarafından son 1 haftada tespit edilerek yasal süresi tamamlanan15 kaçak yapı yıkıldı." ifadeleri kullanıldı.