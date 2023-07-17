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        Kocaeli sahillerinde son iki haftada 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:32
        Kocaeli sahillerinde son iki haftada 494 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 494 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Ekiplerin, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Kandıra, Karamürsel, Darıca ve Gebze'de görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "KOSKEM ekipleri, 3-16 Temmuz'da Cebeci'de 174, Kovanağzı'nda 26, Kumcağız'da 112, Miço Plajı'nda 10, Kerpe'de 53, Sarısu'da 21, Seyrek'te 23, Bağırganlı'da 40, Karamürsel'de 18, Darıca'da 7 ve Bayramoğlu sahilinde 10 kişi olmak üzere toplam 494 vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı."

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