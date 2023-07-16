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        Kocaeli'de baba ve oğlunu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 20:42
        Kocaeli'de baba ve oğlunu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı.

        Doğan Mahallesi'nde tartıştığı Y.Ç. ile babası M.Ç'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Doğan Mahallesi Eskideğirmen Sokağı'nda 14 Temmuz'da A.D. ile Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmış, çıkan kavgada A.D, Y.Ç. ile babası M.Ç'yi tabancayla yaralamıştı.

        Olay yerinden kaçan A.D, ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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