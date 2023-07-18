İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

KOCAELİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında denizden çekilerek geotekstil tüplerde biriken çamur depolama alanına gönderiliyor.

Proje kapsamında İzmit Körfezi'nin dibinden gemilerle çekilen çamur, borularla İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan tesise taşındı. Tesiste her biri ortalama 2 bin ton olan 100 tüpün dolumu gerçekleşti.

Ekipler, ilk etapta yüzde 60 kuruluğa erişen 20 tüpü kesip içindeki çamuru kamyonlarla depolama alanına sevk etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, gazetecilere, projenin uzun soluklu bir yapısının bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi ile yaptıkları fizibilite ve uygulama projeleri çerçevesinde geçen ay itibarıyla çalışmalara denizde başladıklarını söyledi.

Dip çamurunu vakum sistemli gemilerle çektiklerini aktaran Önem, çamuru 7-8 kilometreye varan boru hatlarıyla karaya getirdiklerini ifade etti.

Önem, çamuru karada yumaklaşması için bir dizi işleme tabi tuttuklarını dile getirerek, "Arkasından geotekstil tüplerin içerisine alıyoruz çamuru ve burada süzülen sular tekrar denize gidiyor ama katı kısmı yumaklaşarak geotekstil tüplerin içinde kalıyor. Bu, Türkiye'nin en büyük çevre projesi. 3 bin 500 tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu anda ilk aşamada geçen ay başladığımız çalışmanın sonucunda sahada bulunan 100 geotekstil tüpümüz var. Bu 100 tüpün dolum aşaması şu anda tamamlanmış gözüküyor. Bunların ilk 20'siyle ilgili çalışmayı bugün itibarıyla başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolan geotekstil tüplerdeki çamurun yüzde 60 kuruluğa ulaştığını belirten Önem, tüpleri keserek çamuru alıp bertarafla ilgili alana götüreceklerini anlattı.

- "Çamurun değerlendirilmesi konusunda üniversitelerle çalışıyoruz"

Önem, İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamurun çıkarılacağına değinerek, şu anda ilk olarak depolamayla ilgili süreci yürüttüklerini dile getirdi.

Çamurun değerlendirilmesi noktasında Gebze Teknik, İstanbul, Uludağ, Kocaeli ve Sakarya üniversitelerinden akademisyenlerin geldiğinden bahseden Önem, "Hem projemizi inceliyorlar, fikir alışverişinde bulunuyoruz hem de bu çamurun farklı faydalı kullanım açısından nasıl değerlendirilebileceği yönünde de alternatifler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Önem, tüplerin içindeki çamurun inorganik yapıda olduğuna işaret ederek, süzülmüş olan suyun dışında kalan, yüzde 60 kuruluğa erişen çamurda kesinlikle kokulu oluşumu beklemediklerini, şu anda böyle bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.