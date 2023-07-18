Kocaeli'de havalandırma kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su deposunun havalandırma kuyusuna düşerek yaralanan belediye personeli, tedavi altına alındı.
Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta yürütülen çalışmada, belediye personeli Doğan K. (32) su deposuna ait havalandırma kuyusunun beton kapağının kırılması sonucu, yaklaşık 4 metrelik boşluğa düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden kurtarılan Doğan K, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.