Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kasım K. ile Tamer Y. tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kasım K. ile Tamer Y, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.