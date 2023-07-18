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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:32
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Cinayet zanlısı M.Y. (19) ile babası B.Y. (53), ağabeyi E.Y. (22) ve kardeşi C.Y. (16) emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

        M.Y. ile ağabeyi E.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Y. ile C.Y. adli kontrol şartlıyla salıverildi.

        - Olay

        Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında dün gece tartışma çıkmış, M.Y. ruhsatsız tabancayla ateş etmişti.

        Kurşunların isabet ettiği Ömer T. (24) ve İdris E. (45) olay yerinde yaşamını yitirmiş, damat G.E. ile Y.E, A.E. ve C.E. yaralanmıştı.

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