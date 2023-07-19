Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Dilovası mevkisinde Murat Y'nin kullandığı 34 JL 9337 plakalı otomobil, aynı yönde giden Erdi M. idaresindeki 34 ECA 249 plakalı gıda yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından bariyerlere vurup bir süre sürüklenen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.