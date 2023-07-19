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        Kocaeli'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:11
        Kocaeli'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Tavşantepe Mahallesi Önder Sokak'taki apartmanda, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen ekipten bir itfaiye eri, ip yardımıyla yaklaşık 5 metrelik boşluğa inerek yavruyu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.

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