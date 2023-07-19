Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Türkiye Yüzyılı'nda mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 200 milyar dolara ulaştırırken küresel mal ihracatındaki payımızı yüzde 1,2'ye, hizmet ihracatındaki payımızı da yüzde 1,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odasının temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Ağar, salgının küresel ekonomide oluşturduğu aksaklıkların etkilerinin henüz tam anlamıyla atlatılmadan yakın coğrafyada gelişen Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomideki güven sorununu önemli oranda artırdığını söyledi.

Bu gelişmelere Kahramanmaraş merkezli depremlerin eklenmesiyle ülke için ekonomik ve sosyal alanlardaki sınamaların üst seviyelere ulaştığını aktaran Ağar, "Ülkemiz tüm bu zorlu koşullar altına girdiği seçim sürecini de uzun yılların getirdiği demokratik geleneğiyle sorunsuz bir şekilde atlatırken 5 yıllık yeni bir istikrar ve kalkınma dönemine girdik." ifadesini kullandı.

Ağar, küresel ekonomik sınamaların, depremlerin ve seçim atmosferinin yaşandığı bir ortamda Türk ekonomisinin son yıllardaki büyüme performansını korumayı başardığını vurgulayarak, "Bu dönemi herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan atlatan ülkemiz 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında en iyi performansı gösteren ülkeler arasına girerek üretim ve mali altyapısının ne denli güçlü olduğunu da bir kez daha kanıtlamış oldu. Büyümeye paralel olarak pek çok ekonomik göstergede de deprem felaketinin etkilerinin telafi edildiğini mutlulukla müşahede ediyoruz." diye konuştu.

İşsizlik oranının mayıs ayında yüzde 9,5 ile tekrar tek hanelere gerilemesinin, imalat PMI endeksinin üst üste 6 ay boyunca eşik değerin üzerinde gerçekleşmesinin, imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının haziran ayında 2023 yılının en yüksek değerine yükselmesinin bu dönemde gerçekleşen olumlu gelişmelerden bazıları olduğuna işaret eden Ağar, ekonomik etkilerinin 100 milyar doları aşması beklenen deprem felaketinin özellikle merkezi bütçe üzerindeki etkilerinin kaçınılmaz olduğunu da bildiklerini, hükümetin aldığı tasarruf tedbirleriyle deprem felaketinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin kısa sürede atlatılacağına inandığını kaydetti.

- "Hazırlıklarımızı küresel ve bölgesel riskleri de dikkate alarak yürütüyoruz"

Ağar, "Türkiye Yüzyılı" sloganıyla yola çıkılan bu dönemde Ticaret Bakanlığı olarak politika çerçevelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda üretim, yatırım, istihdam ve ihracat ekseninde belirlediklerini ve politik önceliklerini bu çerçevede tasarladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki döneme dair hazırlıklarımızı küresel ve bölgesel riskleri de dikkate alarak yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere küresel ekonomide aşağı yönlü kuvvetli riskler nedeniyle toparlanma zayıf kalmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ve para politikalarının gelişimi küresel piyasalardaki güven sorununun halen devam ettiğini gösteriyor. Küresel tedarik zincirlerinde oluşan bozulmaların kısa vadede bertaraf edilemeyeceğinin artık daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Özellikle yeni teknolojiler ekseninde gelişen ticaret savaşlarının önümüzdeki süreçte küresel üretim desenini kalıcı olarak değiştireceğinin farkındayız. Küresel ekonominin içinden geçtiği bu değişim ve dönüşüm sürecinin, ticaret ve yatırım imkanının geliştirilmesi bakımından yeni fırsat pencereleri açacağını biliyoruz."

Son 20 yılda mal ihracatını 7 katına çıkardıklarını, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı binde 5 düzeyinden yüzde 1,02'ye yükselttiklerine dikkati çeken Ağar, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla bu oranın yüzde 1,04'e yükseldiğini de büyük bir memnuniyetle gördüklerini ifade etti.

Ağar, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki geçen yıl yüzde 36,9 olan payının bu yılın ilk altı ayında yüzde 40,8'e yükseldiğini aktararak, "Ancak burada almamız gereken daha uzun bir yol var. Bunu da kısa vadede aşmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de katma değeri yüksek, marka ve inovasyona dayalı malların ihracatımızdan daha fazla pay almasını sağlamak, pazar ürün çeşitlendirmesi yoluyla ihracatımızı artırmak, ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirerek firmalarımızın sürdürülebilir ihracatını sağlamak hedefleriyle ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay alabilmesini sağlamak için faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni dönemde uygulamaya geçirdiğimiz 2028 ihracat tanıtım ve pazarlama vizyonunu kısa süre içinde sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek hedef pazar bazlı yurt dışı tanıtım ve pazarlama planları oluşturmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ağar, yeni dönemle ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle önemli bir adım atılarak Türk Eximbank'ın sermayesinin 6,8 milyar lira artırımla 20,6 milyar liraya çıkarıldığını belirterek, "Bu da yeni kredi imkanlarının yaratılması manasına geliyor. Böylece Eximbank'ın kaynaklarını daha da güçlendirmiş olduk. Finansman ayağında diğer bir önemli aktör olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile ihracatçılarımızın kefalet sorununa da çözüm bulmaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'yle 200 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin daha da ileri taşınması ve AB ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin mümkün olan en kısa sürede başlatılabilmesi için girişimlerini sürdürdüklerini dile getiren Ağar, "İş dünyamızı AB Tek Pazarının en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelere hazırlamak üzere ilgili eylem planını da aralıksız uygulamaya ve takip etmeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "E-ihracatın payını yüzde 10'a çıkaracağız"

"Türkiye Yüzyılı'nda mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 200 milyar dolara ulaştırırken küresel mal ihracatındaki payımızı yüzde 1,2'ye, hizmet ihracatındaki payımızı da yüzde 1,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz." diyen Ağar, ihracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye, e-ihracatın payını ise yüzde 10'a, uzak ülkeler stratejisi kapsamındaki ülkelere ihracatı 80 milyar dolara, İslam ülkeleri ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında Körfez ülkeleri başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracat payını ise yüzde 30'lara çıkaracaklarını bildirdi.

Ağar, 2028 hedeflerine yönelik atacakları adımlarda Türk sanayisinin ihtiyaçlarını ve ihracat potansiyelini politikalarının merkezine aldıklarının altını çizerek, bu kapsamda Türk sanayisinin kalbi Kocaeli'nin bu hedeflerine ulaşmalarındaki öneminin farkında olduklarını kaydetti.

Kamuoyuyla 2024 yılı itibarıyla paylaşmaya başlayacakları, firmaların faaliyet yerlerine göre ihracatını hesapladıkları çalışmaya göre Kocaeli'nin faaliyet bazlı 2022 yılı ihracatının 25 milyar dolar olduğu bilgisini veren Ağar, kentin bu durumda ihracat sıralamasında ikinci sıraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Bakanlık bünyesindeki kurumların yöneticileri ve kentteki sanayicilerin katıldığı toplantı, Bakan Yardımcısı Ağar'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.