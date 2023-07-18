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        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen belediye personelinin cenazesi defnedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:23
        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen belediye personelinin cenazesi defnedildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi toprağa verildi.

        Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Tamer Y'nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgun alınarak Hereke Merkez Camisi'ne getirildi.

        Tamer Y'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze namazına, Tamer Y'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Hamit Kaplan Caddesi'ndeki Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde dün güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım K. ile belediye personeli Tamer Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kasım K. ile Tamer Y. tabancayla yaralanmıştı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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