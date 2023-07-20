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        Kocaeli'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:01
        Kocaeli'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde seyreden Emin Y. idaresindeki 41 P 1795 plakalı servis minibüsü, motor kısmından alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına park etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Serviste bulunan işçiler ise başka bir araca nakledildi.

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