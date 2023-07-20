Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde ilerleyen B.K. idaresindeki 41 AFK 882 plakalı hafif ticari araç, kavşakta H.Y'nin kullandığı 34 EPU 609 plakalı otomobille çarpıştı.
Hafif ticari araçtaki M.G, O.K. ve K.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.