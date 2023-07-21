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        Karamürsel'de fenalaşan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:56
        Karamürsel'de fenalaşan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        4 Temmuz Mahallesi ormanlık alanda F.K'nin fenalaştığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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