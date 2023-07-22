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        Dev konteyner gemisi "MSC Zoe" Kocaeli'ye geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:27
        Dev konteyner gemisi "MSC Zoe" Kocaeli'ye geldi

        KOCAELİ (AA) - Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan 395,4 metre uzunluğundaki "MSC Zoe" Kocaeli'nin Körfez ilçesine geldi.

        Panama bayraklı 395,4 metre uzunluğa, 59 metre genişliğe ve 19 bin 224 TEU taşıma kapasitesine sahip dev gemi, DP World Yarımca Limanı'na yanaştı.

        Dev gemi, başta sanayi sektörü olmak üzere birçok alandaki yüklerin bulunduğu konteynerlerin indirme ve bindirme işlemi tamamlandıktan sonra güzergahına devam etti.

        Limandan yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin sanayi anlamında bölgenin en önemli kentlerinden biri konumunda yer aldığı ifade edildi.

        Ticaret ağının kusursuz ilerlemesi adına operasyonların sürekli güncellendiği belirtilen açıklamada, liman terminalinin 922 metrelik rıhtımında modern dizaynı ve teknolojik ekipmanlarıyla şu anda dünyanın büyük konteyner gemilerinden biri olan "MSC Zoe"nin ağırlandığı kaydedildi.

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