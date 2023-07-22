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        Başiskele'de çocuklar gönüllerince eğlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:27
        Başiskele'de çocuklar gönüllerince eğlendi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bizim Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri kapsamında Başiskele'de çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Çocukların eğlenmesi ve mutlu olması için hayata geçirilen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri de çocuklarına eşlik etti.

        Etkinlikler kapsamında Vezirçiftliği Mahallesi Mustafa Okur Parkı'nda oyun grupları kuruldu, sahne şovları yapıldı. Çocukların eğlenceli zaman geçirdiği etkinliklerde çeşitli ikramlarda bulunuldu. ​​​​​​​

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