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        Kocaeli'de 202 bin 300 makaron ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:54
        Kocaeli'de 202 bin 300 makaron ele geçirildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 202 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 182 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yerinde yapılan aramada, 202 bin 300 makaron ve 182 kilogram kıyılmış tütün ile 48 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ve 45 puro tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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