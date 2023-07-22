MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, TOSFED Körfez Pisti'nde yapılıyor.

Organizasyonun ilk günkü bölümü serbest ve resmi antrenmanlarla başladı. Şampiyonanın öğleden sonraki kısmında sıralama turları ile tüm kategorilerdeki ilk yarışlar gerçekleştirildi.

Şampiyonada katılımcılar, 5 ayrı kategoride üçer yarışta mücadele edecek. Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.