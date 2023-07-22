Darıca'da Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi eğitime başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kaymakamlık ve yapımcı Birol Güven'in kurucusu olduğu Mint Akademi iş birliğiyle düzenlenen Sinema ve Televizyon Akademisi Kısa Film Atölyesi başladı.

Kaymakam Yüksel Kara, projeyi, vatandaşların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması, sanatsal yetenekleri olan kişilere imkan oluşturulması, sanatsal etkinlilerin geliştirilmesi ve ilçenin tanıtımı için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin sonunda "Depremle Değişen Hayatlar" temalı 2. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması gerçekleştirileceğini belirten Kara, "Deprem konusunda bilinç oluşturmak, özellikle genç nesiller arasında bilinç oluşturma hedefi güdüyoruz. Bu yıl ödülü yüksek tuttuk. Birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 15 bin ve mansiyon ödülü olarak da 10 bin lira, toplamda 100 bin lira vereceğiz. Ayrıca yarışmada dereceye giren yarışmacılarımız Birol Güven'in bir yapımında başarı sırasına göre kısa da olsa rol alacak." diye konuştu.

Senarist ve yapımcı Birol Güven ise dijital içeriğin toplumsal hayatın önemli bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, içerik üretenlere, filmler çekenlere, film sevdalılarına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Film çekmek için 'dert' ve 'bilgi' lazım." diyen Güven, derdi olup film çekmek isteyenlerin bilgi eksikliğini kapatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Atölyeye katılanlara 2 ay süresince film yapımı, düşüncesi, senaryo yazımı, yönetmenlik, kameramanlık, oyunculuk gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Kursiyerler, son müracaat tarihi 30 Eylül olan "Depremle Değişen Hayatlar" temalı kısa film yarışmasına katılarak yeteneklerini sergileyecek.​​​​​​​