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        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 02:07
        Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, parkta ölü bulundu.

        Yenikent Mahallesi Mimarsinan Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.

        Ölen kişinin Kaptan K. (26) olduğunu belirleyen polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, Kaptan K'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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