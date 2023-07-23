Mavi yemişi dalından almak isteyenler Kocaeli'deki bahçeye geliyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mavi yemiş yetiştiren girişimci kuzenler, müşterilerine meyve hasadını ilk elden deneyimleme imkanı sunuyor.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde 10 dönümlük tarlada mavi yemiş bahçesi kuran kuzenler Necdet ve Engin Özkaraaslan, mahsulü doğrudan tüketiciye sunabilecekleri bir yöntem arayışına girdi.

Girişimci kuzenlerin hayata geçirdiği, müşterilerin hasada aktif olarak katılabilecekleri "kendin topla kendin ye" konsepti, zamanla popülerlik kazandı. Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya ve İstanbul gibi çevre illerden yemiş toplayıp yeşilin içinde stres atmak isteyenler bahçenin yolunu tutuyor.

- "Hasadın yaklaşık yüzde 70'ini bu şekilde gerçekleştirdik"

Necdet Özkaraaslan, AA muhabirine, 2 yıl önce kuzeniyle dedelerinden kalma 10 dönüm tarlayı değerlendirmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları araştırmalar sonucu halk arasında daha çok yaban mersini olarak bilinen mavi yemişle tanıştıklarını belirten Özkaraaslan, sipariş ettikleri mavi yemiş marmelatını çok beğenmeleri üzerine bahçeyi kurduklarını anlattı.

Özkaraaslan, 10 dönüm arazide 3 bin kök fidan diktiklerini, şu an fidanlarının 5 yaşında olduğunu anlatarak, "Şehirde yaşayan insanlar gelsin, kendi toplasın dedik. Geldiğimiz süreçte insanlar çok memnun. Gelirken çocuklarını getiriyorlar. Çocuğun kendisinin dalından koparıp yemesi aileleri daha da mutlu ediyor." diye konuştu.

Bu yıl 1-1,5 ton arası verim beklediklerini aktaran Özkaraaslan, "Ürünümüzün hasadının yaklaşık yüzde 70'ini buraya gelen insanların toplaması sonucu gerçekleştirdik. Bu durumdan memnunuz, seneye de böyle devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Necdet Özkaraaslan, bahçeye gelen insanların çok memnun ayrıldığını ifade ederek, "1-2 kilogram meyve almak için İstanbul'dan, Sakarya'dan insanlar geliyor. Sırf burada dalından 1-2 kilogram meyve toplamak için vaktini harcıyor, yakıt harcıyor, emek sarf ediyorlar. Ekonomik kısmına pek bakmıyorlar, dalından taze yemek ve eve götürmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

- "İnsanlar memnun, marketin yarı fiyatına tazesini alıyor"

Bahçenin kurucu ortağı Engin Özkaraaslan da bahçenin kendilerine Kovid-19 salgınının bir hediyesi olduğunu, yasaklar sırasında atıl vaziyetteki tarlayı değerlendirmek istemeleri üzerine bu işe başladıklarını anlattı.

Yetiştirdikleri ürünü pazarlamak için ilk önce toptancılarla konuştuklarını ancak firmaların ucuzdan alıp birkaç katı fiyatla satmak istediklerinden bahseden Özkaraaslan, "Bu benim çok zoruma gitti. Bunu satmanın başka yolunu bulmamız lazım diye düşündük. Sosyal medyada reklamımızı yaptık ve marketin yarı fiyatına insanlar gelsin buradan toplasın dedik. Biz memnunuz işçilik bedavaya geliyor, insanlar memnun marketin yarı fiyatına tazesini alıyor burada."

- "Toplarken dalından da çok yedim"

Mavi yemiş toplamak için İstanbul'dan gelen bilişim firması çalışanı Nursel Şahin de eşiyle doğada vakit geçirmeyi çok sevdiklerini, böyle bir bahçenin varlığından haberdar olunca ziyaret etmeye karar verdiklerini söyledi.

Atmosferi çok beğendiğini, 3 sepet meyve topladığını dile getiren Şahin, "Toplarken dalından da çok yedim. Çok keyifli, çok güzeldi. Büyük metropolde, binaların arasında sıkılan bir insan burada kendini bulabiliyor. Dalından meyve toplarken çok keyif aldım." ifadesini kullandı.

Ailesiyle meyve toplayan elektrik mühendisi Cemil Yıldırım da dalından meyve toplarken çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Mavi yemişi çok sevdiklerine değinen Yıldırım, "Karadeniz dağlarından her yıl bunu toplayıp reçel, marmelat yapardık. Yayla gezilerinde toplayıp avuç avuç yerdik. Burayı yapanların eline sağlık, memleket havası gibi geldi bize." diye konuştu.

Eşiyle Gebze'den gelen Sami Şentürk ise "Burayı sosyal medyadan gördük. Doğada dalından toplayıp yemek çok keyif veriyor insana. Atmosferi çok güzel. İlk defa topluyoruz. Toplaması çok kolay ve zevkli. Eşimle birer sepet topladık." dedi.