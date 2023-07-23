MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapıldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübünce (KO-KART) ICRYPEX ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda yarışçılar, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerinde üçer yarış gerçekleştirdi.

Yarışlarda micro kategorisinde Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi ikinci, Osman Selim Köse üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Ali Fuat Miras ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde ilk 3 sıra Eyüp Yağız Tekşan, Zekai Hakkı Dorum, Leyla Sulyak'tan oluştururken, senior kategorisinde de Kerim Sulyak birinci, Gün Taşdelen ikinci, Berkay Besler üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise Murathan Gür, Mehmet Çınar ve İlyas Vurgeç yer aldı.

Kadınlarda junior kategorisinde de birinci Büşra Sena Savaşer, ikinci Zeynep Çukurova oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.