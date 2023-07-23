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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:43
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika içinde büyüyen alevler bahçede geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alana da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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