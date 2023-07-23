Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de denize giren kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:28
        Kocaeli'de denize giren kişi öldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Arkadaşlarıyla Uzunkum Plajı'na gelen Ali Haydar K. denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.

        Sağlık ekipleri, bir süre sonra denizden çıkarılan Ali Haydar K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ali Haydar K'nin cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        İspanya'da zafer sağ koalisyonun
        İspanya'da zafer sağ koalisyonun
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi (2)
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi (2)
        Kocaeli'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        Kocaeli'de gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı
        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor