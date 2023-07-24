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        Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 00:31
        Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, 14 Temmuz'da Darıca Millet Bahçesi plajında serinlemek için girdiği denizde boğulan 13 yaşındaki Ö.M.D'nin ailesi ile denize birlikte gittiği arkadaşının ailesi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.S, darp neticesinde başından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı C.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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